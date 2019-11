Dringend gezocht: chauffeur die de camper van Louise en Marinus naar Compostella rijdt

Vrouw stak huis in brand terwijl ze wist dat 58-jarige binnen was: twaalf jaar cel voor fatale brandstich­ting

15:05 ARNHEM – Een 55-jarige Doetinchemse is deze week door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor het stichten van brand in een woning in haar woonplaats ruim twee jaar geleden. Een 58-jarige vrouw kwam in de vlammen om het leven.