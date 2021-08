Dronken man steelt politiewagen met twee speurhonden aan boord en eindigt in politiecel

Niet slim, we weten waar die rijdt

Terwijl de agent bezig was zag hij hoe iemand met zijn wagen wegreed. Meteen werd bij de politie alarm geslagen. De woordvoerder: ,,Een politieauto stelen is sowieso niet slim. We kunnen namelijk precies volgens waar die wagen is. Maar de man was dan ook zwaar onder invloed. Het is natuurlijk een heel apart verhaal. De 28-jarige moet zich voor aardig wat dingen verantwoorden. Diefstal van een politiewagen, joyrijden onder invloed van alcohol. Als iemand een politiewagen ziet rijden, geeft dat een veilig gevoel. Maar je weet niet wat deze man had kunnen aanrichten.”