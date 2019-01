Droogte vraagt nieuwe acties van Waterschap Rijn en IJssel

Beatboxers delen muzikale klappen uit in Het Nieuwe Dijkhuis

4 januari DOETINCHEM - De beste beatboxers van Nederland komen deze zaterdag naar het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem om daar met elkaar in de ring te stappen voor The Art of Beat Box Battle: een coproductie van vicewereldkampioen Bart Voogt uit Hengelo (23) en Het Nieuwe Dijkhuis.