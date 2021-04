Drugsafval en grondstoffen crystal meth aangetroffen in containers bij De Veldhoen; huurders weten van niets

UpdateLANGERAK - De politie heeft maandag bij een controle drugsafval en grondstoffen voor het maken van drugs aangetroffen op het terrein van voormalig zalencentrum De Veldhoen in Langerak. Het pand is op last van burgemeester Mark Boumans gesloten.

Tijdens de controle door politieagenten en medewerkers van de gemeente Doetinchem werden twee zeecontainers aangetroffen. In één van de containers lag het drugsafval, in de andere grondstoffen voor de productie van vermoedelijk crystal meth en/of amfetamine. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Derde vangst in jaar tijd

Op de ramen zijn posters gehangen met de boodschap dat het om een drugspand gaat. Het is de derde grote drugsvangst in relatief korte tijd in het gebied. Vorig jaar werden in het buitengebied bij Drempt en tussen Toldijk en Baak, een paar kilometer verderop, ook al grote drugslabs ontmanteld.

De Veldhoen was een roemrucht zalencentrum in het dorp tussen Doetinchem en Laag-Keppel. In de zomer van 2012 sloot de horecazaak, vlak voor de Langerakse kermis die daardoor werd afgelast. Het pand heeft jaren leeg gestaan, tot zich eind december weer huurders meldden.

‘Wij weten van niets’

De zaak zou een nieuw leven krijgen onder de naam Van Harte. De nieuwe huurders wilden drie van de vijf zalen weer zo snel mogelijk in gebruik gaan nemen als restaurant en zalencentrum met ruimte voor zo'n 500 bezoekers. Het was de bedoeling op 1 mei open te gaan. De initiatiefnemers van Van Harte verzekeren dat ze van niets weten: ,,We worden overvallen door dit nieuws. Wij weten van niets. Dit kan niet waar zijn.”

Volledig scherm De Veldhoen in Langerak stond de afgelopen winter in de steigers vanwege plannen voor een nieuw zalencentrum en restaurant. © DG