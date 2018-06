Drugsgebruikers belanden steeds vaker in ziekenhuis, Achterhoek slaat alarm

Graafschap-voorzitter Martin Mos gast in Nieuwscafé

9:02 DOETINCHEM - Martin Mos, voorzitter van De Graafschap, is zondag 3 juni gast in het Nieuwscafé van De Gelderlander in De Gruitpoort in Doetinchem. Mos zal praten over het succes en de toekomst van de Doetinchemse voetbalclub die vorig weekeinde promoveerde naar de eredivisie.