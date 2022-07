Drugshandelaar op heterdaad betrapt en opgepakt in Vondelstraat Doetinchem

Volgens de politie is de man - een inwoner van Doetinchem - op heterdaad betrapt en daarna aangehouden in een van de gemeenschappelijke ruimtes in de flat. De man had onder meer een handelshoeveelheid drugs in zijn auto liggen. De drugs, de auto en contant geld zijn in beslag genomen.



Het was een speciaal team van de politie dat gericht was op het constateren van drugshandel die de man tegen het lijf liep. De man zit vast. Nader onderzoek volgt.