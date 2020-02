‘Drugskapper’ blijft dealen en wordt opgepakt na maandenlang onderzoek

Bij de invallen begin februari vorig jaar werden onder meer harddrugs en duizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen. De man zou sinds februari 2017 gehandeld hebben in cocaïne en heroïne. Hij zat daarna een tijd vast, maar werd afgelopen zomer vrijgelaten. Daar was hij blij mee omdat hij zo zijn kapperszaak overeind kon houden, vertelde hij de rechter.



Maar kennelijk kon hij de drugshandel niet loslaten, want toen hij afgelopen weekend werd opgepakt vonden agenten een kleine hoeveelheid harddrugs bij hem. Onderzocht wordt nog om welke soort drugs het gaat. Omdat de man pas sinds afgelopen zomer weer vrij was onder voorwaarden, blijft hij in de cel in afwachting van een beslissing van de rechter-commissaris.



De aanhoudingen in Doetinchem waren de afronding van een maandenlang onderzoek naar drugshandel in de stad en daarbuiten. Met de arrestaties is het onderzoek rond, aldus de politiewoordvoerder.



De 19-jarige vrouw uit Doetinchem die is opgepakt is na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Zij had geen drugs bij zich, aldus de politie, net als een 40-jarige man uit Ulft die ook is gearresteerd. Hij zit nog wel vast voor verhoor.