Drukte op de treinen: Ingeblikt als sardientjes

Als de trein van vervoerder Breng deze woensdagochtend om half acht aankomt in Doetinchem is het nog rustig. Er zijn meer dan genoeg zitplaatsen voor het handjevol slaperige reizigers dat opstapt. Een student neemt plaats, wrijft nog een keer goed in zijn ogen en zet een koptelefoon op.



Drie haltes verder, als de trein even tot stilstand komt op het station van Zevenaar, is het al gedaan met de rust. Voor de mensen die daar opstappen is er al geen zitplaats meer.



,,De laatste tijd is het elke ochtend extreem druk. Hoe dichter we bij Arnhem komen, hoe voller de trein wordt'', vertelt de student. Tot aan het station Arnhem Velperpoort staan de treinreizigers ingeblikt als sardientjes.



De treinen zitten tijdens de ochtendspits - tussen half zeven en negen uur 's ochtends - altijd wel relatief vol, maar de afgelopen week is het opvallend drukker dan normaal. Dat komt door technische storingen in het materieel waardoor de treinen vaak pech hebben.



Vervoerder Breng geeft de schuld aan Stadler, de fabrikant van de Breng-treinen op het traject Arnhem-Doetinchem. Stadler erkent het probleem en laat weten dat de monteurs met man en macht bezig zijn alle treinen werkend te krijgen. ,,Iedereen doet z'n stinkende best'', aldus Herman de Gooijer, woordvoerder van Breng.



Een Duivenaar, die elke dag naar Arnhem pendelt voor zijn werk, heeft het helemaal gehad. ,,De drukte is op zijn ergst wanneer we met z'n allen op een trein moeten stappen die maar uit één treindeel bestaat. Tijdens de spits heb je er minstens twee nodig, helemaal nu de scholen weer zijn begonnen. Anders is het echt niet te doen. Het wordt gewoon dramatisch.‘’



Veel mensen nemen uit voorzorg een kwartier eerder dan normaal de trein voor het geval dat die niet rijdt of overvol is. Want steeds meer reizigers moeten achterblijven op het perron omdat ze er gewoonweg niet meer in passen. Of nog erger, de trein rijdt door zonder te stoppen, zoals deze week in Duiven gebeurde.



Tijdens de spitsuren rijden er zo'n twaalf treinen tussen Doetinchem en Arnhem, om het kwartier. Treindienst Breng wisselt af met Arriva, die vanaf Winterswijk vertrekt. Volgens Breng zijn dat 'ruim voldoende' treinen. Maar de reizigers zelf komen met een heel ander verhaal: ,,We hebben dringend meer en langere treinen nodig.‘’