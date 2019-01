Duits jongetje dat uit raam viel in Doetinchem speelde verstoppertje

Montfer­land houdt met meer dan 450 nieuwe inwoners de krimp buiten de Achterhoek

7:01 DOETINCHEM/WINTERSWIJK - De veronderstelde komst van mensen vanuit de Randstad naar de Achterhoek is (nog) niet terug te zien in de bevolkingscijfers van 1 januari 2019. Wel is er een opmerkelijke groei in Montferland.