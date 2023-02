Duitse bakker in hartje Doetinchem stopt: ‘Afscheid met tranen in de ogen’

De Duitse bakker in de Van Nispenstraat in Doetinchem stopt ermee. Bij de winkel stond met name op zondagmorgen geregeld tot aan de straat een rij wachtenden.

Dat is nu voorbij. ‘Uiteindelijk waren het de inflatie en de enorme energiekosten die het ons onmogelijk maakten om verder te gaan', laat Team Elisabetta, onder welke naam de bakker - die ook bekend stond als ‘De echte Duitse Bakker op de hoek’ - opereerde, weten op Facebook.

De Duitse bakker begon op deze plek in 2015. Aanvankelijk als filiaal van een bakker in Emmerik. Later kwam de huidige eigenaar, die onder meer in Oostenrijk had gewerkt, op de zaak.

Naar Eltens voorbeeld

De Duitse bakker was met name op zondagmorgen populair. Er werden namelijk dezelfde Duitse broodjes gebakken die ook grif van de hand gaan aan de andere zijde van de grens, onder meer in Elten. Ook daar staan zondagmorgen geregeld rijen wachtenden voor de bakkerijen.

‘We nemen afscheid met tranen in onze ogen en zeggen bedankt voor de loyaliteit en steun', laat de bakker weten.

Het is niet de eerste horecazaak die het afgelopen half jaar besloot te stoppen in de Doetinchemse binnenstad. Recent gingen ook ’’t Gevang, Chicco en het Japanse Grill House dicht. Ook winkels hebben het een jaar na corona zwaar, onder meer door de hoge energieprijzen. Kledingzaak Sandwich in de Hamburgerstraat maakt deel uit van een keten die failliet is verklaard. Woensdag bleef de winkel dicht.

