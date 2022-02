Duivels dilemma bij gezin dat kinderen verwaarloost: moet je ouders toch weer helpen of juist straffen?

Een meisje van twee zit urenlang opgesloten. Haar slaapkamer heeft aan de binnenkant geen deurklink. Ze ligt deels naakt in haar bedje in haar ontlasting. Zonder dekens of kussens. Haar broer van acht en haar zus van zes zitten onder de luizen. Hun gebitjes verrotten. In huis is geen tube tandpasta te vinden.