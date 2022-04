Duizend oud leerlingen heffen nog één keer het glas op het Ludger College: een kweekvijver voor talenten

update | MET VIDEO Prullenbak op wc in brand in gebouw Ludger College Doetinchem: leerlingen op straat

DOETINCHEM - In het gebouw van het Ludger College in Doetinchem is woensdagmiddag een prullenbak op de wc in brand gevolgen. Dit zorgde voor een flinke rookontwikkeling in het schoolgebouw.

20 april