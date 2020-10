Dure merkkleding gestolen in Doetinchemse winkel

COLUMN BERT SCHEUTER Na scheldka­non­na­des stamelde de mannetjes­put­ter: ‘Positie­vert’

1 oktober Mijn laatste seizoen als 'leider' van Varsseveld acht. Of negen. Of misschien was het wel tien, dat wisselde nog al eens. Het laagste en leukste elftal in elk geval. Een 'vriendenteam' en veel te leiden viel er dan ook niet.