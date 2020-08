E-bikes populairder dan ooit bij het dievengilde: al tientallen gestolen deze zomer

De politie vermoedt dat er een bende actief is die openbare plekken afstroopt om de over het algemeen dure fietsen mee te nemen. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een loper, waarmee zowat alle sloten te openen zijn.



Dinsdag werd in Doetinchem nog een 38-jarige Poolse man betrapt en ingerekend door undercover-agenten tijdens het stelen van een e-bike. Hij had zulke lopers bij zich en de politie denkt dat hij meer fietsen heeft gejat. Diezelfde dag zijn er nog eens vijf aangiften binnengekomen van diefstal van e-bikes.



Die zaken staan niet op zichzelf, want de Achterhoekse politie ziet het aantal fietsendiefstallen enorm oplopen de afgelopen maanden, vooral in Doetinchem en Montferland.



