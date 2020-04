Echtpaar dat in zorghotel Laag-Keppel woonde sterft binnen drie dagen aan corona: ‘Voor altijd bij elkaar’

Het paar wordt maandag gezamenlijk begraven op de Laarmanshoek in Ommen. ,,Het is heel hard en onwerkelijk dat het zo moet gaan.’’



Sam (voluit Samuel) en Jos werden geboren als kinderen van grote gezinnen op het Utrechtse platteland, nabij de Vinkeveense Plassen. Hij in 1926 in Loenersloot, zij in het 10 kilometer verderop gelegen Mijdrecht.



,,Ze waren er niet rijk maar wel gelukkig’’, vertelt schoonzoon Ton Bruijne mede namens zijn vrouw Sylvia (56), haar jongere zus Eveline (49) en zwager Dick Docter. Sam van Rooijen was in zijn jonge jaren het liefst lekker buiten bezig.