Edwin van der Sar deelt gratis fietshelmen uit aan Doetinchemse kinderen

De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. ,,Er gebeuren steeds meer ongelukken met kinderen op de fiets en het dragen van een helm kan ernstig hoofdletsel voorkomen’’, zegt Van der Sar op het schoolplein in Doetinchem. Voor Hogenkamp was gekozen omdat dit de voormalige basisschool is van oud-Ajaxvoetballer Siem de Jong en zijn broer Luuk de Jong, spits van PSV.

13.000 helmen

De Edwin van der Sar Foundation deelt de komende tijd 13.000 helmen in vier hippe ontwerpen uit aan basisscholieren in de provincies Gelderland en Overijssel, die daarvoor ook subsidie hebben gegeven. Dit project ‘Veilig fietsen naar school’ is opgezet samen met de ANWB. ,,Veel kinderen fietsen naar school, de sportclub of vriendjes en een ongeluk zit daarbij in een klein hoekje’’, zegt Markus van Tol van de verkeersorganisatie. ,,Een helm dragen is belangrijk, want we hebben maar één hoofd en daar moeten we zuinig op zijn.’’