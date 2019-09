Edwin ziet zijn Spar-super als buurthuis: ‘Weet je: Geef je wat, dan krijg je wat terug’

Kent u al uw klanten?

,,Wel van gezicht. Mijn vrouw Elly - we zijn samen eigenaar - is een wandelend geheugen en kent zelfs iedereen bij naam. Veel mensen komen hier dagelijks voor vaak een snelle boodschap en een praatje.



Voor menigeen is deze super ook een sociale ontmoetingsplaats. Zo ben ik erg trots op dit nieuwe zitje (vlakbij de entree, HH) waar we nu zitten. Hadden we niet. Wordt nu al veel wel en wee op gedeeld. We zijn een soort buurthuis aan het worden. Dat willen we ook zijn.”