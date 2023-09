Een jaar na dato weet moeder baby Sem nog altijd niets van zwangerschap en bevalling: ‘Totaal geen herinnering’

De 40-jarige vrouw heeft bij de politie een uitgebreide verklaring afgelegd. En daar blijft ze bij, stellen haar advocaten. ,,Zij kan zich inderdaad totaal niets herinneren.”



Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland laat deskundigen onderzoeken of zo’n totaal herinneringsverlies mogelijk is. De experts hebben hun rapporten daarover nog niet klaar.



Daar is het wel wachten op, want op basis daarvan beslist justitie of de vrouw wordt vervolgd. Ze is nog verdachte. Dat ze de moeder is van de overleden baby die in 2006 in Doetinchem is gevonden, blijkt uit dna-onderzoek. Volgens haar raadsvrouwen gaat ‘het naar omstandigheden redelijk’ met de vrouw.