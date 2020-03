Een tegenslag en het gaat fout op het spoor tussen Doetinchem en Arnhem

In de ochtend alle hens aan dek

Vooral ’s ochtends is het dringen geblazen, zeggen de vervoerders Arriva en Hermes, dat onder de naam Breng op het traject rijdt. Dagelijks reizen 21.000 mensen met de treinen die de Achterhoek en Liemers met Arnhem verbinden. Het drukste moment is tussen 07.00 uur en 09.00 uur. Vooral in Doetinchem en Zevenaar stappen veel reizigers in. Het betekent alle hens aan dek. Toch kunnen deze aantallen zonder problemen verwerkt worden, zeggen beide vervoerders. Weliswaar is niet voor iedereen zitplaats weggelegd. Maar als er één trein uitvalt, ontstaat er een domino-effect dat voor veel overlast zorgt.