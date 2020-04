Eerder conflict loopt uit op handgemeen op kruising Doetinchem

De ene man bereed een scooter, de andere was chauffeur van een bestelbus. De berijder van de scooter is aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau. De man zou, zittend op zijn scooter, bewust een aanrijding met het bestelbusje hebben veroorzaakt. ,,Daarbij heeft de man de spiegel van het busje afgereden", volgens een politieagent.



Even daarvoor zou zich op de weg een conflict tussen beide mannen hebben afgespeeld. Wat er precies is gebeurd, kon de politieagent niet zeggen.



Toen het bestelbusje stopte voor het stoplicht en in botsing kwam met de scooter, ontstond een kort handgemeen tussen beide mannen. Andere verkeersgebruikers en winkelpubliek waren getuige van het incident.