Eerste mineralen- en fossielenbeurs van de Achterhoek

Max kreeg een hechtere band met zijn vader dankzij Feyenoord

Cabaretier en zanger Gerard Cox zei het al jaren geleden: ‘Feyenoord-supporter ben je niet voor de lol’. Wie fan is van de Rotterdamse voetbalclub moet tegen een stootje kunnen. Of beter: een hele reeks klappen. Daarom is de euforie extra groot nu Feyenoord zondag de landstitel kan grijpen. Ras-fans uit de regio over hun onvoorwaardelijk clubliefde.