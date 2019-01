Eigenaar chinees afhaalrestaurant in Doetinchem schrok 'eventjes' en pakte toen zijn hakmes

De overvallers, volgens de politie ‘jonge jongens’, wilden met een bivakmuts op hun hoofd chinees afhaalcentrum New City aan de Mozartlaan beroven. Zonder buit koos het tweetal het hazenpad.



Dat zegt de Chinese eigenaar van New City. Zijn relaas wordt bevestigd door de politie. 15 uur na de overval toont de eigenaar zich totaal onaangedaan en opent zijn zaak alsof er niets is gebeurd. Op de vraag of hij niet geschrokken is, zegt hij - beperkt Nederlands sprekend - kort en bondig: ,,Eventjes.”

Zwaar, scherp mes

Volgens de eigenaar was hij donderdagavond kort na 21 uur bezig de keuken schoon te maken, toen zijn vrouw - die net een vrouwelijke klant aan het helpen was - binnen kwam rennen. ‘Dief, dief!’, zou ze hebben geroepen.



De eigenaar was daarna het restaurantgedeelte ingelopen. Volgens hem stond er een overvaller met een bivakmuts op de balie. In zijn rechterhand zou de man een dun, lang snijmes van ongeveer 30 centimeter lengte hebben gehad. Hij sprong achter de balie en zwaaide dreigend met het mes. Zelf pakte de eigenaar een hakmes van het werkblad in de keuken. ‘Een zwaar, scherp mes', volgens de eigenaar, ‘wat ik gebruik om babi pangang te hakken'.

Klant