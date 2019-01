Eigenaar Chinees in Doetinchem verjaagt gemaskerde overvallers

Scholen overvallen door oproep voor staking

9:28 ZEVENAAR/WINTERSWIJK - Scholen in de regio weten niet of ze meedoen aan de nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, die gisteren werd afgekondigd door de Algemene Onderwijsbond (AOb) samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek. Door deze actieoproep werden ze compleet overvallen. De scholen gaan nu eerst inventariseren hoe groot de actiebereidheid onder het personeel is.