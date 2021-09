Einde dieseltrein nadert: eerste proef met trein op batterijen tussen Zevenaar en Doetinchem

het gesprek Oud-commandant Mart de Kruif kijkt met pijn in zijn hart naar opmars taliban: ‘We hebben de Afghanen in de steek gelaten’

5 september Mart de Kruif heeft geen oorlogstrauma, al sluit hij niet uit er ooit een te krijgen. Als commandant had de Achterhoeker in Afghanistan een leger van 45.000 man onder zich. Nu de taliban terug is op het wereldtoneel, voelt hij pijn.