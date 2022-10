Einde verkeersproblemen in zicht nu Keppelseweg begin december klaar is: ‘Binnenstad Doetinchem goed bereikbaar in feestmaand’

Dorps­straat Laag-Kep­pel gaat weer open: opluchting bij automobi­lis­ten, bewoners houden adem in

LAAG-KEPPEL/ DOETINCHEM - De Dorpsstraat in Laag-Keppel gaat na vrijdag 7 oktober weer open voor al het verkeer. Het wegwerk aan de Keppelseweg in Doetinchem gaat dan een volgende fase in en verkeer kan dan ook weer over de Energieweg rijden.

22 september