Eis: 8 maanden cel voor man na ‘uithaal met klauwhamer’ naar vreemde die vriendin zoende

Meer evenemen­ten rond Achterhoek­se recreatie­plas­sen

4 februari WINTERSWIJK - Als het aan eigenaar Leisurelands ligt, worden er vaker en grotere evenementen georganiseerd bij de recreatieplassen in de Achterhoek. Met name bij 't Hilgelo in Winterswijk en Stroombroek bij Braamt zouden vaker ruimte moeten gaan bieden aan evenementen.