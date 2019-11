Elektronicazaak, babywinkel, een parfumerie: Niemand wil Tessa (18) als werknemer

Jelle Nijdam is altijd op zoek naar spanning: ‘Ik houd van het onverwach­te’

19:03 Jelle Nijdam (56), vond zijn liefde in Doetinchem. De winnaar van zes Tour-etappes fietst elke dag zijn rondje in de Achterhoek en de Liemers. ,,Je ziet mij niet op zondag in een groep die met 28 in het uur rondfietst en koffie drinkt.’’