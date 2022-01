Emma is geboren in het Slingeland en werkt er nu onder de vleugels van haar vader Sjoerd: ‘Trots? Nee, maar wel heel erg leuk’

De gesprekken tijdens het avondeten in huize Van der Meer in Doetinchem verlopen niet zoals in de meeste andere huiskamers. ,,Bij ons gaat het vaak over operaties en vieze dingen”, zegt dochter Emma (23), arts in opleiding. Vader Sjoerd (63), traumachirurg van beroep: ,,We hebben het nooit over patiënten, dat mag echt niet. Maar het gaat wel vaak over het vak.”