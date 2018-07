Emmer water uit sloot kost 550 euro

Help, het gras voor de schapen is bijna op

6:50 LICHTENVOORDE/KOTTEN - De schapen van Landschapskudde Oost-Achterhoek die grazen in het Flierbeekpark in Lichtenvoorde worden snel bijgevoerd. Het gras en de andere gewassen die er groeien zijn voorlopig nog net voldoende voor de schapen om zich mee te voeden, maar herder Roelof Kuipers verwacht dat dit over ongeveer een week voorbij is.