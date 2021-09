En weer verliest De Graafschap van angstgegner Jong AZ

Het was de vierde keer in de historie dat de Superboeren afreisden naar het trainingscomplex van de Alkmaarse beloften in Wijdewormer en nog nooit is er gewonnen in Noord-Holland.

Door de nederlaag, de tweede voor de Achterhoekers in een tijdsbestek van vier dagen, is de ploeg van trainer Reinier Robbemond gezakt naar de negende plaats.

Basisdebuut Fortes

Robbemond moest voor het eerst in zes competitieduels een wijziging doorvoeren in zijn basiselftal. De geblesseerde aanvoerder Ted van de Pavert werd in het hart van de defensie vervangen door Jeffry Fortes.

Er was pas slechts dertig seconden gespeeld toen Robbemond opnieuw in moest grijpen. Rechtsbuiten Danny Verbeek kermde van de pijn toen zijn schouder uit de kom raakte. Hij werd direct vervangen door Mees Kaandorp.

Volledig scherm De Graafschap-doelman Jurjus kan de 1-0 van Peer Koopmeiners niet voorkomen. © Pro Shots / Vincent de Vries Kaandorp zag in het veld dat zijn oude club in de openingsfase veel sterker was. Na 13 minuten kwam Jong AZ via middenvelder Peer Koopmeiners op een 1-0 voorsprong en dat was niet onterecht.



Gaandeweg de eerste helft kwam De Graafschap wat beter in de wedstrijd, zonder goed te spelen. Het combinatiespel van de laatste weken was zelden te zien. Vooral de lange bal werd gespeeld. De doorjagende spits Joey Konings strafte bijna een blunder van AZ-doelman Beau Reus af en Giovanni Korte zag een inzet voor de lijn worden weggehaald.

Aan de andere kant was Jong AZ in de omschakeling ook enkele malen gevaarlijk.

Goed uit de kleedkamer

De Graafschap kwam een stuk scherper uit de kleedkamer na rust, want Jong AZ werd meteen vastgezet. Dat resulteerde al in de 48ste minuut in een prachtige knal van Elmo Lieftink: 1-1. Twee minuten later was Korte zelfs dicht bij de 1-2.

Erg lang konden de Achterhoekers niet genieten van de gelijkmaker. In de 62ste minuut zette de net ingevallen Yusuf Barasi Jong AZ voor de tweede keer op voorsprong na een prachtige aanval: 2-1.

Vlak voor tijd was invaller Devin Haen nog dichtbij de 2-2, maar zijn knappe kopbal werd gered door doelman Reus. Ook Julian Lelieveld had pech dat zijn knal van afstand net naast ging. Ver in blessuretijd was er nog een grote kans voor een andere invaller Danzell Gravenberch, maar ook hij kon de bal van dichtbij niet achter Reus krijgen.

Jong AZ-De Graafschap 2-1 (1-0).

13. 1-0 Koopmeiners, 48. 1-1 Lieftink, 62. 2-1 Barasi. Scheidsrechter: Pérez.

Gele kaart: Berkhout (Jong AZ), Fortes (De Graafschap). Jong AZ: Reus; Jacobs, Berkhout, Velthuis, Oosting; P. Koopmeiners, Evjen (89. Griffith), Franken (60. De Jong); Lathouwers, Poku (60. Barasi), Taabouni. De Graafschap: Jurjus, Lelieveld, Van Heertum, Fortes, Baas; Dekker (78. Haen), Opoku (67. Schuurman), Lieftink; Verbeek (2. Kaandorp), Konings (67. Gravenberch), Korte (78.Acheffay).

