Enorme coronadruk op Achterhoekse thuiszorg: geen acute paniek, wél zorgen

Hoewel de thuiszorg in de regio heel krap zit, zitten wijkverpleegkundigen Liesbeth Harmsen en Femke Meinen er ogenschijnlijk rustig bij op kantoor bij zorgorganisatie Marga Klompé in Winterswijk. ‘Fase 2’, die door de zorgorganisaties in de Achterhoek is afgekondigd, zorgt duidelijk niet voor acute paniek.



,,Maar dat betekent niet dat we niet bezorgd zijn”, zegt Harmsen. Zij heeft net een ochtenddienst gedraaid en zit alweer op kantoor voor de bereikbaarheidsdienst. ,,Het is een spannende tijd. We houden de coronacijfers continu in de gaten. Gelukkig is er nu een daling te zien, maar we zijn nog lang niet uit de problemen.”



,,Het lukt ons alles draaiend te houden door kritisch naar de zorgvraag te kijken”, vult Meinen aan. Stressen doen de dames niet. ,,Daar heeft niemand wat aan. We richten ons op dat waar we wel invloed op hebben.”