Enorme piek besmettingen in West-Achterhoek; reguliere ziekenhuiszorg afgeschaald

check jouw gemeente CORONA­KAART | Liefst 224 besmettin­gen in 24 uur: Ede kleurt donkerrood; ook plots veel positieve tests in Arnhem

ARNHEM - Op de dag dat landelijk de meeste positieve testen ooit werden gemeld, kleurt ook Ede donkerrood. In die gemeente werden in de afgelopen 24 uur maar liefst 224 positieve tests gemeld. Ook in andere gemeenten gaat het heel hard.

18:07