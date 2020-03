Er lijkt wel een klik tussen Litania en Daantje: nieuw paard voor manege in Nieuw-Wehl

De klik lijkt er wel te zijn tussen Litania en Daantje, het fjordenpaard dat manege Zandewierde zaterdag cadeau kreeg. De stichting die rond 16-jarige Litania uit Hengelo is ontstaan, schonk het paard aan de manege in Nieuw-Wehl. Maar mensen met een beperking kunnen hier diverse vormen van paardensport beoefenen.



Litania is een van die ruiters. Ze heeft een zware vorm van Cerebrale Parese (CP), gedeeltelijke verlammingen en spasmen ontstaan door zuurstofgebrek bij de geboorte. ,,Van haar neus naar beneden is het mis, daarboven is ze prima in orde’’, omschrijft vader Arie Blom.