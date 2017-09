Ernstig gewonde kat hangt half uit raam op vier hoog

Een vrouw die onderweg was naar haar werk, zag de kat op de vierde verdieping half uit het raam hangen en alarmeerde de dierenambulance. De opgeroepen brandweer heeft het dier met behulp van een hoogwerker uit zijn benarde positie bevrijd.



Het dier liep ernstig letsel op en is per dierenambulance met spoed naar een arts gebracht. 'We hopen van harte dat hij het mag overleven', aldus de stichting.



De gealarmeerde eigenaar van het dier was niet thuis en is direct naar de dierenkliniek gereden.