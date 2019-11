Escape Room Doetinchem verward met bordeel: ‘Of we nog leuke meisjes beschikbaar hebben?’

Maar Walstra had weinig te lachen. ,,We werden gebeld door mensen die wilden weten of we nog meisjes beschikbaar hadden. In het weekeinde kregen we na de uitzending van Undercover in Nederland (waarin aandacht werd besteed aan mogelijke misstanden in bordeel Escape Doetinchem, red.) verschillende negatieve berichten. Dat het maar beter zou zijn als we gesloten zouden worden. En dat we niet goed bezig waren, en dergelijke.’’