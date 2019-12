Evenement New Years Eve ook niet welkom in Olde Beth

WEHL/NIJMEGEN - Het New Years Eve Festival verhuist niet, zoals aangekondigd door de organisatie, naar Olde Beth in Wehl.

Kadir Karakaya, eigenaar van het zalencentrum, zegt dat de gemeente Doetinchem geen toestemming geeft voor het houden van het hiphop- en house-evenement in Olde Beth. ,,Dat vinden we jammer”, zegt Karakaya. ,,Maar we respecteren het besluit van de burgemeester.”

Aanvankelijk zou het New Years Eve Festival van Fuerte Bookings uit Arnhem worden gehouden in de Pathé-bioscoop in Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls gaf echter vorige week geen toestemming omdat onduidelijk zou zijn wie achter de organisatie zat. Daarna zei manager Rico Tapilaha namens de organisatie dat het festival 40 kilometer verderop zou worden gehouden, achter Arnhem in de Olde Beth in Wehl.

Tijd te kort voor geven vergunning

Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, geeft op zijn beurt geen toestemming voor het New Years Eve in Olde Beth. ,,Op basis van ingewonnen info zien we het festival als een evenement", zegt Boumans. ,,Daarvoor is een vergunning nodig. Omdat het evenement 31 december wordt gehouden, hebben we laten weten dat de tijd te kort is de aanvraag hiervoor nog in behandeling te nemen. Normaal staat daar twaalf weken voor, niet een paar werkdagen.”

Aanvankelijk kostte een kaartje 32 euro. In Olde Beth zou de entree verlaagd zijn naar 19,50 euro.