Evenementenbureau wil profiteren van feestdagen door vleeswinkel te openen in Doetinchem

Seegers is ook eigenaar van Alfun, een evenementenbureau dat catering doet voor feesten en partijen. ,,Maar dat ligt door de corona-maatregelen volledig stil”, zegt Seegers. ,,Daarom openen we deze winkel. Het gaat onder meer om vleespakketten van 2 à 2,5 kilo, vacuüm verpakt en gekoeld.”

Begin dit jaar had Seegers nog zes mensen in dienst. Vanwege corona heeft hij noodgedwongen het aantal medewerkers terug moeten brengen naar drie. Seegers, die ook het restaurant in bedrijfsverzamelgebouw het Hanzepand runt: ,,Nu gaan we weer naar vier mensen.”