Evi is niet normaal. Maar wie wel?

Het dossier van Evi van Arragon is een dikke pil. Allerlei stoornissen en psychiatrische aandoeningen zijn in haar jeugdjaren de revue gepasseerd. Ze is een paar keer opgenomen geweest in jeugdinstellingen, later is ze uit huis geplaatst. ,,Als ik de diagnoses die ik had en heb zou kunnen sparen, dan zou ik een volle spaarkaart hebben.’’ Ze lacht er wat verlegen bij.