Extra controles op brugspringers: ‘Het is levensgevaarlijk’

Niezende man bezorgt Joke (72) angst voor corona: ‘Houd je alsje­blieft aan de afstand’

9:02 DOETINCHEM - ‘Houd afstand, óók nu er steeds meer positieve cijfers over het coronavirus zijn’: dat is de boodschap van Joke Van Wingerden (72). De Doetinchemse durfde voor het eerst in maanden weer op pad. Juist tijdens dit eerste uitstapje sinds de coronacrisis werd ze besproeid door een niesbui van een ander.