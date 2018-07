Facebook blokkeert kunstenaar om video met naakte vrouw

video Voor Annie en Truus is het goed toeven: voeten in het water, ijsje in de hand

26 juli DOETINCHEM - Voor Annie Arendsen (83) en Truus Ooms (80) is het goed toeven in de schaduw onder de bomen in de tuin van Den Ooiman in Doetinchem. De bewoonsters van het woonzorgcentrum van Sensire zitten er met hun voeten in een badje met koud water en krijgen ter verdere afkoeling een ijsje.