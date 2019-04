Faillissement slaat in als bom bij medewerkers Senefelder Misset

video Politie onderzoekt verband tussen opblazen pin Doetinchem en opgepakte plofkraak­cri­mi­ne­len

7:17 DOETINCHEM - De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de plofkraak op de geldautomaat van de ABN Amro aan de Houtsmastraat in Doetinchem, donderdagavond laat, en de twee groepen plofkraakcriminelen die een dag later zijn opgepakt langs de A12 in Duiven en in Duitsland.