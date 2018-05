Fans Telstar en Graafschap dreigen met actie tegen streng regime play-offs

'De Duitsers waren in de oorlog niet altijd slechter dan de geallieer­den'

7:13 DOETINCHEM - Het nieuw op te zetten oorlogsmuseum in Doetinchem geeft straks ook ruimte aan verhalen van Duitse militairen. ,,Het wordt tijd dat we duidelijk maken dat het tijdens de oorlog niet altijd zwart-wit was. Er was heel veel grijs. Ook dat verhaal moet bekend worden", vindt Karel Berkhuysen van de stichting Doetinchem Herdenkt.