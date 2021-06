Fans trekken alles uit de kast voor terugkeer Huntelaar bij De Graafschap: ‘Laten zien hoe trots wij op hem zijn’

De Graafschap-voorzitter Martin Mos onthulde vrijdag al dat er snel een gesprek komt met ‘The Hunter’, die in Angerlo woont en is opgegroeid in Hummelo. ,,Wij zouden het fantastisch vinden als hij nog een keer bij ons komt voetballen”, zei Mos. ,,En je merkt aan onze supporters ook dat zij het geweldig vinden als hij nog een seizoen op De Vijverberg zou spelen.”



De 37-jarige spits kondigde eerder dit seizoen aan dat dit zijn laatste jaar als profvoetballer zou zijn, na een carrière die hem voerde langs onder meer de topclubs Ajax, Real Madrid en AC Milan. Afgelopen winter keerde hij terug bij Schalke 04 om de club te behoeden voor degradatie uit de Bundesliga, maar dat lukte niet.



De Graafschap hoopt dat Huntelaar er nu toch nog een jaar aan vast wil plakken en zijn carrière afsluit in Doetinchem, waar hij al in de jeugd speelde en ook een jaar actief was als PSV-huurling, nu zijn contract bij Schalke niet is verlengd.



Huntelaar zelf heeft zich nog niet uitgesproken over wat hij wil.