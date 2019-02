Feline (7) gewond door roekeloze scooter: ‘Dit is te bizar voor woorden’

Regina Tiemissen zag het vanuit de winkel gebeuren en is nog steeds geschokt. Ze ontfermde zich meteen over haar bloedende dochtertje en heeft daardoor geen kenteken gezien. Andere getuigen weten haar later te vertellen dat het om een matzwarte scooter ging met jongens van een jaar of 18 á 20.



,,Ik ben direct naar de dokterspost gegaan waar Feline hechtingen kreeg in de wond op haar voorhoofd en in de diepe wond aan haar scheenbeen. Gelukkig is ze een heel stoer en dapper meisje. Ze heeft het allemaal heel rustig ondergaan. Maar natuurlijk is ze hevig geschrokken.”



Zaterdag heeft Tiemissen de politie gebeld. Ze kan maandagochtend aangifte doen. Ondertussen heeft ze bij alle winkeliers in de omgeving camerabeelden opgevraagd. ,,Ik ben er de hele zaterdag mee druk geweest, want ik zal en moet de daders krijgen. Ik bijt me er helemaal in vast.” Via haar facebookaccount heeft ze enorm veel reacties gehad. Haar bericht is ruim 800 gedeeld. Ze heeft een aantal bruikbare getuigenissen die ze aan de politie zal overhandigen.