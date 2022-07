Fietser breekt heup bij val op stoeprand in Doetinchem

Nabestaan­den van gedode Sidney (21) roeren zich in rechtszaal waar haar vriend terecht­staat

De berechting van de van doodslag verdachte Wesley L. laat nog weken of zelfs maanden op zich wachten. De Doetinchemmer bracht vorig jaar zijn 21-jarige Zevenaarse vriendin Sidney Keuben om het leven en zit sindsdien in Breda in voorarrest. Nabestaanden waren verontwaardigd over het uitstel.

8 juli