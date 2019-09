Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen op Zelhemseweg in Doetinchem

‘Positief gevoel’ na noodkreet over psychiatri­sche zorg

11 september DOETINCHEM - De noodkreet van GGNet-medewerkers over het tekort aan bedden binnen de acute geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt volgens klokkenluider en therapeut Gert Müller breed gedragen. ,,We zijn strijdbaarder dan ooit en hebben door de vele positieve reacties op het artikel van collega's ook verder in het land bevestiging gekregen dat we het goede hebben gedaan.”