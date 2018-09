FIFA 19: Ze halen het niet bij Ziyech, maar dit zijn de sterren van De Graafschap en Vitesse

Vitesse: nummer 4

Het rechter rijtje

Hoewel De Graafschap op het digitale speelveld nog alle kansen op een mooie seizoensstart heeft, loopt het op het echte gras nog niet bepaald soepel in Doetinchem. De Graafschap staat na zes wedstrijden - vier verloren, een gewonnen, een gelijk - op een gevaarlijke zestiende plaats, één puntje boven NAC en hekkensluiter FC Groningen. Komend weekend komt Willem II op bezoek in de Vijverberg. De ontmoeting met de Tilburgers is - afgaande op Fifa - een belangrijke voor De Graafschap. Als we de gemiddelde ploegrating aanhouden, zullen ADO Den Haag, FC Groningen (beide 66), Willem II, Fortuna, Excelsior (allen 65), NAC en VVV (beide 64) samen met de superboeren de felle strijd om lijfsbehoud aan moeten gaan. FC Emmen, vooralsnog met 7 punten trots op een tiende plaats, is met een rating van 61 de gedoodverfde favoriet voor een rechtstreekse terugkeer naar de eerste divisie.

Aanval op top drie

Vitesse lijkt dit jaar bij uitstek de club om de aanval in te zetten op Ajax, PSV en Feyenoord. Opvallend is dat vooral de aanval van Vitesse hoge punten heeft gekregen van EA Sports. Naast Musonda is die met Tim Matavz (74), Martin Ødegaard (74) en Bryan Linssen (73) sterk bezet. Geheim wapen in de voorhoede is de Nigeriaan Hilary Gong, die in het echt nog herstellende is van een knieblessure. Hij heeft een gemiddelde van 65, maar is met een snelheid van 90 punten de ideale man voor een snelle uitbraak.



Een gemis is het wegvallen van oud-aanvoerder Guram Kashia, getransfereerd naar het Amerikaanse San José Earthquakes, die met een score van 76 vorig jaar nog de sterspeler van Vitesse was op FIFA. Verder heeft verdediger Arnold Kruiswijk een flink aantal punten moeten inleveren ten opzichte van vorig seizoen: destijds had hij er 73, nu zijn dat er 66. Kruiswijk kampt in het echt al een lange tijd met blessureleed.