Fikse stijging scooterdiefstal in omgeving Doetinchem

Het aantal scooterdiefstallen stijgt al een tijd. Aan het begin van het jaar waren het er drie tot vier per maand. In juli en augustus is dit aantal verdubbeld naar ongeveer acht. De kans is groot dat september deze stijgende lijn voortzet.



Niet alleen in Doetinchem worden brommers en scooters gestolen. In heel Nederland is een stijging van bijna 2 procent te zien. Toch verklaart dit percentage niet de huidige diefstalgolf. Of deze wordt veroorzaakt door een georganiseerde groep kan de politie niet bevestigen.