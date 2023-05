File op stroomnet Achterhoek wordt ‘alarmerend’: nieuwe bouwplannen in gevaar

met video Bijzondere klus voor Ewald: hij brengt mensen met een busje over het water nu cruciale brug dicht zit

Wat als de brug tussen Terborg en Etten aan een gigantische kraan hangt en er geen voetganger of fietser over de Oude IJssel kan zonder een nat pak te halen? Dan zet je als waterschap Rijn en IJssel een taxibusje met aanhanger in. Chauffeur Ewald: ,,De mensen zijn superpositief.”