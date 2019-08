Flinke wateroverlast in Doetinchem door hevige regenval: ondergelopen straten en huizen

Door de hevige neerslag zijn ook huizen en tunnels blank komen te staan. Zo komt op het Julianaplein het water tot boven de enkels. Veel auto's komen in de problemen door de wateroverlast. Ook diverse kroegen ondervinden grote problemen door de regen. Aan de Nieuwstad zijn Cafe Chicco, Joucke’s Barbershop en Papatia ondergelopen. Vooral bij café Chicco is de schade groot. De vloer en de meubels hebben hier vermoedelijk grote waterschade. De brandweer is vrijdagavond druk bezig met de meldingen. Bij Raab Karcher aan de Fabrieksstraat is een deel van het dak ingezakt door de enorme regenval. De brandweer is uitgerukt en heeft alles binnen afgezet met lint. Onder meer de Haareweg, een deel van de Missetstraat, de Dichterseweg nabij Het Weerdje en de Rekhemseweg zijn blank komen te staan. Ook de kelderboxen en de liftschacht onder grand Café Doetinchems Meisje stond onder water. Daar heeft de brandweer van Wehl het water weggepompt.

Huntenpop

Op het festival Huntenpop in Ulft gaan ondanks de regen alle optredens door. Van het festival is vrijdagavond de dertigste editie van start gegaan op het terrein van de DRU Cultuurfabriek. Of de regenval tot grote problemen heeft geleid, is volgens Bert Messing van de organisatie nog lastig te zeggen.



,,Natuurlijk geeft zo'n enorme bak water altijd problemen. Parkeerplaatsen zijn bijvoorbeeld slechter bereikbaar geweest. Hier hadden we niet op gehoopt. Maar na 19.00 uur is het gelukkig droog geworden. Als het zo blijft, dan kan het nog enigszins meevallen.”